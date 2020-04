Rozhodnuto! Mistrem ukončené francouzské ligy jsou fotbalisté PSG

Fotbalisté Paris St. Germain se stali vítězem nedohrané francouzské ligy. Dnes o tom rozhodlo o tom vedení soutěže, která byla ukončena poté, co vláda až do září kvůli pandemii nového typu koronaviru zakázala všechny velké sportovní akce.

Ligue 1 byla přerušena v polovině března deset kol před koncem ročníku, kdy Paris St. Germain vedl tabulku o dvanáct bodů před druhým Olympiquem Marseille. Pařížský celek získal třetí titul za sebou a francouzskou ligu ovládl posedmé z posledních osmi sezon. Celkem má na kontě devět titulů a jen jeden triumf ho dělí od vyrovnání rekordu St. Etienne.

"Vzali jsme na vědomí rozhodnutí vlády a vyhlásili mistrem Paris St. Germain. Bylo jasné, že kdybychom pokračovali, ohrozilo by to zdraví mnoha lidí. Takhle je alespoň konec nejistotě," citovala agentura AFP prezidentku ligy Nathalii Boy de la Tourovu.

Dnešní formální ukončení soutěže poslalo PSG a Marseille do základní skupiny Ligy mistrů, v předkole se představí třetí tým tabulky Rennes. Čtvrté Lille zamíří do Evropské ligy, naopak po dvaceti letech bude v evropských pohárech chybět sedmý Lyon, jehož šéf Jean-Michel Aulas neuspěl s návrhem na dokončení sezony formou play off.

Předčasné ukončení soutěže podle médií připravilo francouzskou ligu o téměř 250 milionů eur (6,7 miliardy korun) z vysílacích práv. Společnost Canal Plus totiž vypověděla soutěži smlouvu, podle které měla vyplatit ještě 110 milionů eur. Zbývající částku měla Ligue 1 dostat od společnosti BeIN Sports, která však rovněž peníze po ukončení sezony nevyplatí.

Předčasně skončila také druhá liga. Jejím vítězem byl určen vedoucí Lorient, který spolu s Lens postoupil do nejvyšší soutěže. První ligu naopak opustily Toulouse a Amiens.

"Rozhodli jsme, že sestoupí a postoupí jen dva týmy," uvedl výkonný ředitel soutěží Didier Quillot. Za normálních okolností by se ještě o jedno místo v lize hrála baráž. "Možná se některý z klubů odvolá, ale naše rozhodnutí jsou oprávněná," dodal.