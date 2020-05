Belgie zakázala sport do konce července, liga se asi nedohraje

Belgická fotbalová liga nejspíš ztratila poslední reálnou šanci na dohrání sezony. Podle premiérky Sophie Wilmesové budou sportovní akce v zemi kvůli koronavirové pandemii zrušeny nejméně do 31. července. Právě do konce července by se podle představ UEFA měly jednotlivé ligy v Evropě dohrát.