Hvězda polské ligy se těší na bitvu s trenérem Lavičkou. Odvádí skvělou práci, ale chceme vyhrát

Před vynucenou pauzou jste měli skvělou formu, ze tří zápas jste udělali sedm bodů. Štvalo vás hodně, že se nemohlo pokračovat?

Samozřejmě, mrzelo nás to. V posledních zápasech jsme dominovali a takticky to bylo na vysoké úrovni, což byla super vizitka celého týmu. Ani jsme těch třech neinkasovali, ale nedalo se nic dělat, sport šel v tu chvíli na vedlejší kolej.

A nastala individuální příprava v domácích podmínkách. Bylo to hodně složité?

Díky trenérskému štábu jsme měli vše perfektně připravené, byli jsme pod neustálým dohledem i na dálku. Cítím se být fyzicky skvěle připraven, což ukázaly i testy na začátku společné přípravy. Největší dík si ale zaslouží moje partnerka, která to se mnou vydržela a vzájemně jsme si to naopak užívali.

Teď už můžete zase myslet na fotbal a nejbližší zápas proti Slasku. Ten udělal pod vedením českého kouče Vítězslava Lavičky obrovský pokrok. Asi se těší v Polsku obrovskému respektu, že?

Pana Lavičku vnímám především jako člověka s velkou klasou. Po našem prvním zápase jsem s ním mluvil a potvrdilo se přesně to, co jsem si myslel. Je to inteligentní a klidný člověk, respektovaný trenér. Slask dostal herně i bodově nahoru. Co vím od kluků, tvoří skvělou dvojici s trenérem Svobodou. Určitě mu pomáhá i to, že se snaží mluvit polsky.

Za normálních okolností by se hrálo v parádní atmosféře, na Slask chodí v průměru čtrnáct tisíc fanoušků. Teď se ale bude hrát za zavřenými dveřmi...

To je na tom to nejhorší, protože fotbal se hraje pro diváky. Bohužel, situace je taková, že musíme hrát bez nich.

Fanoušci jsou na fotbal hodně natěšení, zápasy budou v televizi...

Naše utkání bude prvním v Ekstraklase, které se po koronavirové přestávce bude hrát. Uvědomuji si, že ho bude sledovat asi nejen celé Polsko. Četl jsem, že televizní práva si koupilo asi deset nových zemí, což je skvělá zpráva, ale v zápase tohle nevnímám. Soustředím se na výkon svůj a svého týmu. A doufám, že to dobře dopadne.

S jakým umístěním týmu budete na konci sezony spokojený?

To je zajímavá otázka. Chtěl bych jen připomenout, že když jsem do klubu před čtyřmi lety přišel, hráli jsme třetí ligu. Dnes jsme šest bodů od kvalifikace do Evropské ligy. Užívám si tu cestu, uvidíme, co bude na jejím konci.

A co vaše budoucnost. Už v zimě se hodně mluvilo o tom, že změníte dres. Budete i po této sezoně pokračovat v Polsku, nebo přijde nová výzva v jiném angažmá?

Život je o nových výzvách, ale rozhodně teď nemám v hlavě to, co bude po sezoně. Zastupuje mě silná agentura, je to jejich business. Moje práce je být co nejlépe připraven do nejbližšího zápasu, chci podávat stabilní a solidní výkony a být co nejlepším kapitánem svého mužstva. Co bude dál, to se uvidí.