Osm přihrávek na gól a z českého záložníka je hvězda polské ligy

Schwarz se stal také nejproduktivnějším hráčem svého týmu, když k osmi přihrávkám přidal i šest vstřelených gólů. V hodnocení celé ligy ohledně nasbíraných gólů a přihrávek je osmý nejlepší. „V Polsku jsem druhým rokem, první sezona byla rozkoukávací. Seznamoval jsem se s prostředím, týmem i jazykem," naznačuje fotbalista, že nyní je už v Ekstraklase jako doma.

Rakow měl blízko k tomu, aby se dostal do elitní osmičky týmů, nakonec na něj ale zbylo deváté místo. „Je to velká škoda, protože jsme cítili, že bychom mohli hrát ve skupině o titul. Na druhou stranu, kdyby nám někdo před sezonou řekl, kolik uděláme bodů a na jakém místě budeme, tak bychom to brali," uvažuje záložník.

Během působení v Polsku se postupně vypracoval v oporu svého týmu a podle tamních médií by mohl v létě změnit dres. Tím se ale Schwarz nyní netrápí. „Zájem ostatních klubů teď moc nevnímám. Vím, že nějaké oťukávání už proběhlo, ale nechávám vše na svém agentovi. Chci dokončit sezonu, jak nejlépe tu půjde. Až pak se bude řešit budoucnost. Ale nezastírám, že bych se rád posunul," dodává.