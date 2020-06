Novák pečetil postup Trabzonsporu do finále Tureckého poháru: Double? To by byla bomba!

Druhou sezonu hraje reprezentační levý obránce Filip Novák za Trabzonspor tureckou fotbalovou Süper Lig. A jeho klub má nakročeno k titulu, a navíc může získat i double. Pomohl k němu gólem v úterní odvetě semifinále Tureckého poháru, když na trávníku Fenerbahce v nastavení pečetil výhru svého týmu 3:1 a postup do finále. Pro devětadvacetiletého rodáka z Přerova by turecký double byl skutečně exkluzivní úlovek, jak potvrdil v rozhovoru pro Sport.cz a Právo.

Večer jste hráli odvetu semifinále Tureckého poháru a vyhráli na trávníku Fenerbahce 3:1. Věřili jste, že bude vedení 2:1 z prvního zápasu stačit?

Věřili. Máme dobrou formu. Teď bychom si samozřejmě přáli trofej získat.

Pečetil jste výhru ve čtvrté minutě nastavení...

Už bylo rozhodnuto, vedli jsme rychle 1:0 trefou norského útočníka Sorlotha, domácí sice vyrovnali, ale Sorloth v závěru základní hrací doby znovu otočil skóre. Bylo hotovo. Já jsem svým gólem už jen pečetil pro nás krásný výsledek. Jsem za gól rád, potvrdil, že mám na začátku restartu slušnou formu a gól vždycky zvedne psychiku. Jako obránce jich moc nedávám.

Na konci minulého týdne došlo k restartu turecké Süper Lig. Oddechl jste si, že zase můžete hrát fotbal?

Oddechl, pochopitelně, ta pauza od půlky března byla strašně dlouhá. Měsíc a týden jsme pak měli na přípravu. Start jsme odpočítávali po dnech. Restart se nám povedl. Víc, než padesát minut jsme na hřišti Göztepe hráli o deseti, bez vyloučeného Marquese, ale nakonec jsme vyhráli 3:1 a udrželi si první místo v tabulce. Ještě nás ale čeká sedm utkání v lize a finále poháru. Sezona je nahuštěná, o to bude náročnější.

Ondřej Čelůstka (vlevo), Filip Novák a Jan Kopic během tréninku fotbalové reprezentace v Praze.

Vlastimil Vacek, Právo

Vaše odpověď zní, jako byste na břehu Černého moře mysleli na double...

A proč ne? Máme dobré mužstvo, tak si klademe ty nejvyšší cíle. V klubu se mluví hlavně o titulu, který Trabzonspor získal naposledy v roce 1984. Já tyhle řeči nemám moc rád. Cesta je pořád dlouhá a těžká. Cítíme ale od vedení klubu a fanoušků, jak moc po titulu touží. Netlačí na nás, ale přejí si ho. Budeme se snažit jim přání splnit. Pochopitelně i sobě.

Kdo jsou vaši největší soupeři v boji o titul?

Basaksehir, který má stejně bodů jako my, ale v lize už se nepotkáme. Hodně nám v neděli pomohl Rizespor s Milanem Škodou, který dal gól. Porazili Galatasary 2:0, tím obhájce titulu přibrzdili. O čtyři body méně než my má Sivaspor a o šest právě Galatasaray. Rozhodne se mezi těmito čtyřmi týmy.

Nadvládu istanbulských klubů přerušil před deseti roky Bursaspor. To byla v Turecku bomba, kdyby se to povedlo Trabzonsporu...

To tedy určitě! Neumím si představit, jak by se slavilo u nás a smutnilo v Istanbulu. Zatím o tom můžeme jenom snít, je třeba stát oběma nohama na zemi, nestavět si vzdušné zámky. Musíme jít, jak se říká, zápas od zápasu, sbírat body a věřit, že na konci jich budeme mít nejvíc.

Turecké stadiony jsou pověstné svým bouřlivým prostředím, na Fenerbahce by vás za normálních okolností čekalo peklo. Je těžké vyrovnat se s komorní atmosférou bez diváků?

Je to zvláštní... Přirovnal bych to k přátelákům někde na soustředění v zahraničí, na které fanoušci spíš zabloudí, než cíleně přijdou. Doba je ale taková, musíme si zvyknout. Samozřejmě doma prázdné ochozy vadí víc než venku. Pro všechny je to stejné. Jen doufáme, že se situace časem změní a zase budeme hrát před bouřícími ochozy vyprodaných stadionů.

Český obránce Filip Novák a Vladimír Weiss ze Slovenska během utkání Ligy národů v Trnavě.

Vlastimil Vacek, Právo

Máte vůbec šanci se někdy potkat s fanoušky?

Vůbec ne, ale třeba před odletem do Istanbulu na pohár nás vyprovodili až na letiště. Skoro zastavili dopravu, nechyběly světlice. Přáli nám štěstí. Pár jich čekalo i v Istanbulu. Trabzonspor patří ke klubům, které mají fanoušky po celém Turecku. Můžeme jim zamávat z autobusu, nebo když procházíme do letištní haly, ale setkat se s nimi přímo je přísně zakázané. Všichni kromě samotného zápasu máme roušky. Musíme dodržovat přísná opatření. Fanoušci o to víc sledují zápasy v televizi.

Jsou opatření v Turecku hodně přísná, třeba zavřené sprchy v tréninkových centrech?

Je to podobné jako v Česku nebo Německu, odlišností je minimum. Dva dny před každým zápasem se podrobíme testům na koronavirus, aby se vyloučilo, že někdo půjde hrát nakažený. Na stadion přijedeme v rouškách, hned u vstupu nám měří teplotu. V šatně si můžeme roušku sundat, ale na trávník jdeme zase se zakrytými ústy a nosem. Ti, co nehrají, s výjimkou trenéra, musí mít roušku nasazenou. Oproti mužstvům v jiných zemích máme výhodu, že klub má svoje uzavřené tréninkové centrum s ubytováním, říká se mu báza. Tam máme každý svůj pokoj. Jeho součástí je sprcha a sociální zařízení. Ve sprše se nestřídáme.

Období bez fotbalu jste trávil v Turecku sám?

Dva měsíce jsem tady měl přítelkyni. Byli jsme v podstatě zavření doma. Bydlíme ale ve zvláštním resortu, jehož součástí je i posilovna, kterou jsme mohli využívat, a bazén. Takže tak strašné to pro nás nebylo.

Trabzon je vyhledávaným turistickým letoviskem na břehu Černého moře. Namočil jste si alespoň nohy?

(směje se) Na moře koukám přímo z oken bytu. Na jaře bylo moře studené, ale teď už je to jiné. Počasí je nádherné a voda už láká ke koupání, je příjemně prohřátá. Zahraniční turisté do Turecka zatím nesmějí.

Český obránce Filip Novák během utkání s Německem.

Vlastimil Vacek, Právo

Napadlo vás, že vlastně v tomto týdnu jste na evropském šampionátu měli hrát dva zápasy ve skupině?

Vůbec ne. Soustředím se na tureckou ligu a cíle, které máme před sebou. Jakmile UEFA oznámila, že šampionát o rok přesouvá, pustil jsem ho z hlavy. Ani v tuhle chvíli nevím, s kým bychom měli hrát... Na první utkání jsme měli dostat soupeře z baráže Ligy národů a druzí měli být snad Chorvati, nakonec skupiny Anglie ve Wembley. Snad to sedí... Doufám, že budeme všichni zdraví a na mistrovství si zahrajeme za rok.