Nebojí se fanatismu! Česká hvězda podstoupí návrat do pekla

Rozhodně má pro strach uděláno. Rivalita je slabé slovo, mezi fanoušky Trabzonsporu a Fenerbahce panuje přímo nenávist. Český fotbalový reprezentant Filip Novák se přesto odhodlal ke smělému kroku. V Turecku zamířil z Trabzonu rovnou do tábora nesmiřitelného rivala. „Samozřejmě vím, jak velká rivalita mezi kluby vládne, ale já tento aspekt zvážil a doufám, že jsem se rozhodl správně,“ ujišťuje po podpisu tříleté smlouvy.

Neohrožený krok, přestoupit z Trabzonsporu do Fenerbahce. Turečtí fanoušci jsou známí svojí vášní, až fanatismem. Filip Novák musí být připraven na smršť třeba na sociálních sítích. Zápasy v Trabzonu pak pro něj nejspíš budou hotovým návratem do pekla...

„Už teď jsou fanoušci pobláznění ohledně přestupů, které začaly pár dní zpátky. Kluby postupně odtajňují nové hráče a pocítil jsem to i já. Snažím se to nevnímat, nechci si tlak připouštět. Soustředím se jen na to, jak být v novém klubu úspěšný," říká český reprezentant v rozhovoru pro agenturu Sport Invest, která ho zastupuje.

Nabídky měl i z jiných zemí či ze Sparty, z Turecka se mu ale zatím nechtělo.

„Začínám tady čtvrtou sezonu, liga mi vyhovuje, mentalita také. Jsem tu opravdu spokojený, což rozhodovalo i o mé budoucnosti. Mohl jsem si vybrat také z jiných týmů a zemí, ale jsem v Turecku rád a doufám, že se mi bude také dále dařit," líčí třicetiletý reprezentační obránce.

Šilhavý nemá problém

Těší se na EURO, které bylo o rok odloženo. Proto svoji volbu konzultoval také s koučem národního týmu Jaroslavem Šilhavým.

„Trenér mi volal před finále poháru a ptal se, jak se cítím. Bavili jsme si i o mé budoucnosti, nastínil jsem, jak by měla vypadat. On s tím neměl žádný problém a přál mi jen to nejlepší," usmívá se Novák.

Gólová radost českého obránce Trabzonsporu Filipa Nováka (vpravo).

Twitter@ulanoldi

Ve Fenerbahce v minulosti působili také další Češi a Slováci, mohl se tedy poradit.

„Volal jsem si jen s Martinem Škrtelem, který mi pomohl v rozhodování. Řekl mi věci, které jsem potřeboval vědět ohledně klubu. To mi dopomohlo k podpisu smlouvy," netají nejlépe střílející obránce turecké ligy.

Hvězdou basketbalistů Fenerbahce je pak Jan Veselý. Novák mu bude fandit.

„Vím, že Honza za Fenerbahce hraje. Já mám basket rád, a tak doufám, že se někde potkáme a vzájemně se navštívíme na našich zápasech," těší se.