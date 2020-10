Vrba ke konci v Razgradu: Věřil jsem, že mě nechají dohrát skupinu

Už při zimní příchodu do Razgradu věděl, že majitel bulharského klubu prahne po fotbalové Lize mistrů. Ve chvíli, kdy cesta do ní krachla, trenér Pavel Vrba tušil, že jeho situace není dobrá. Dovedl sice Ludogorec následně do Evropské ligy, po čtvrtečním pádu s Antverpami byl ale odvolán. „V Razgradu chtěli Ligu mistrů," říká 56letý kouč.