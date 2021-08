Dres Ajaxu inspirovaný zpěvákem Bobem Marleym trhá prodejní rekordy

"Během jednoho dne se prodal rekordní počet dresů. Tento trikot se prodával minimálně čtyřikrát více než kterýkoli jiný dres Ajaxu. Je to něco mimořádného," uvedl marketingový ředitel klubu Menno Geelen.

Ajax se rozhodl pro netypické dresy vzhledem k tomu, že Marleyho píseň "Three Little Birds" je už déle než desetiletí neoficiální hymnou klubu. Obliba skladby zesnulého jamajského zpěváka u fanoušků Ajaxu se datuje k přípravnému zápasu v roce 2008 v Cardiffu, kdy ji tamní DJ pouštěl k ukrácení dlouhé chvíle.

https://www.facebook.com/afcajax/posts/4284656664914982

Fanoušci Ajaxu následně přijali skladbu za svou a známý refrén "Don't worry, about a thing/'Cause every little thing, gonna be all right" zpívají při každém zápase.