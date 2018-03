Pospíšil sní o reprezentaci. Odchod mi pomohl, hraju nejlepší fotbal v kariéře

Když jste v létě odcházel z Jablonce, doufal jste, že v Polsku ožijete. Plní se to nyní podle vašich představ?

Teď stoprocentně, i když jsem to čekal trochu dřív. Ale nemyslím si, že bych ožil herně, protože po téhle stránce to bylo dobrý, trenér byl se mnou spokojený. Ale chyběla tomu produktivita. Dostával jsem se do šancí, ale nemohl jsem to prolomit a dát gól. Trefoval jsem tyčky nebo břevna...

Ovšem nízká produktivita se s vámi táhla už delší dobu.

Ano, jenže v Čechách jsem tolik šancí nikdy neměl, protože teď hraju přece jen trochu vyšší pozici a do šancí se dostávám. Na kontě jsem mohl mít už v pohodě deset gólů.

Ale na místě podhrotového hráče jste přece působil často i v Jablonci.

Byl jsem tam sice napsaný pod hrotem, ale často jsem si chodil pro míč níž, lákalo mě to tam. Přece jen, někdy se kopaly jen dlouhé balóny a já tak byl mimo hru. Trenéři mi to vyčítali, pak jsem kolikrát chyběl ve vápně. Byla to i moje chyba, pral jsem se s tím. Ale v Polsku jsem se s pozicí špílmachra už sžil.

Takže za Bialystok už hraje trochu jiný Martin Pospíšil?

Zřejmě ano. V posledním roce v Jablonci jsem už stagnoval a potřeboval jsem nový impulz, který mi hodně pomohl. Myslím, že momentálně hraju asi nejlepší fotbal v kariéře.

Kolik gólů byste chtěl mít na svém kontě na konci sezóny?

V hlavě mám hlavně týmovou metu, protože máme blízko k titulu. Kdyby se nám to podařilo, bylo by to něco neskutečného. Ale góly se teď ode mě budou čekat. Nerad tipuju, ale kdyby se to na konci blížilo k desítce, byl bych hodně spokojený. Ale to říkám, protože jsem v euforii.

Často jste byl kvůli výtečnému kopu šajtlí přirovnáván k Tomáši Rosickému. Jak to registrují v polské lize?

To poznali hned. Je to můj oblíbený kop a všichni z toho byli překvapení. Myslím, že šajtlí jsem zaujal. Používám ji furt, jako u nás. Pár pěkných přihrávek se mi takhle podařilo dát.

Návrat do reprezentace je pro vás velké téma. Už se vám ozval kouč Karel Jarolím?

V přímém kontaktu nejsme, ale pro mě to bylo vždycky nejvíc. Polská liga není tak sledovaná a nějakou dobu o mně nebylo slyšet. Doufám, že teď jsem se góly trochu připomněl... Snad o mě trenéři budou mít zájem.