Brankář Gianluigi Buffon by mohl po odchodu z Juventusu chytat za Paris St. Germain. O čtyřicetiletého fotbalistu podle italských médií projevil zájem francouzský mistr Paris St. Germain a nabídl mu dvouletou smlouvu s ročním platem osm miliónů eur (asi 205 miliónů korun).

Zamíří brankář Gianiugi Buffon do Paris St. Germain?

Buffon ve čtvrtek oznámil, že po sezóně se po 17 letech rozloučí s Juventusem. Kapitán turínského celku, s kterým získal devět mistrovských titulů, však současně zdůraznil, že nemusí jít o konec kariéry. Vyloučil však, že by zamířil do jiného italského klubu nebo do nižší soutěže.

Nyní by mohl pokračovat v Paris St. Germain, který by stejně jako Buffon rád ukončil čekání na triumf v Lize mistrů. Bohatý a ambiciózní pařížský celek zatím došel nejdál do semifinále v roce 1995, zatímco italský mistr světa z roku 2006 třikrát s Juventusem neuspěl ve finále.