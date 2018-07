Ronaldo je ve slevě. A Juventus už stojí ve frontě

Stát se tohle v supermarketu, lidé by se nejspíš poprali. Každý by ho chtěl jen pro sebe. Na fotbalovém trhu, zdá se, bude brzy také pořádně rušno. Real Madrid totiž snížil výstupní klauzuli jedné ze svých největších hvězd - Cristianu Ronaldovi. A to dost zásadně. Z 886 miliónů liber na 106 miliónů. No nekupte ho, vždyť je CR7 vlastně za hubičku, tedy přesněji za tři miliardy a skoro sto miliónů... A první zájemce už se hlásí, Ronalda chce Juventus.

Už je to tady. Bílý balet se v létě chystá uvolnit Cristiana Ronalda. Píše se o tom v celém světě. Spekulace ale nabírají poměrně konkrétní obrysy a zdá se, že by Portugalec mohl vyměnit Bílý balet za Starou dámu z Turína. Ronaldo přitom možnost svého přestupu ohlásil hned po triumfu Realu v Lize mistrů.

Třiatřicetiletý ofenzivní klenot a jeden z nejlepších hráčů světa je v Realu devět let a rád by našel novou výzvu. A nejspíš i novou a podstatně lepší smlouvu. Na ní se nedohodl s prezidentem Realu Florentinem Pérezem. Podle španělského listu Marca se chystá do hry vstoupit Juventus, který je připravený udělat všechno pro to, aby vyhrál Ligu mistrů. A legendární značce CR7 chce nabídnout půl miliónu liber týdně. V Realu bere podstatně méně, ale smlouvu má v klubu až do roku 2021.

Zájem o hvězdu má i francouzský PSG. Jenže tam jen klub v kleštích dodržení regulí finančního Fair Play, takže si nejspíš na Portugalce bude muset nechat zajít chuť. Zvláště když už francouzský gigant angažoval brankáře Gianluigiho Buffona.