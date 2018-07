Náhrada za Ronalda? Real loví srbskou hvězdu z Lazia za téměř 4 miliardy!

Světový šampionát spěje do své závěrečné fáze, fotbalovým světem však hýbe i možná přestupová kauza kolem hvězdného Cristiana Ronalda. Portugalská superstar by podle spekulací médií měla za 100 miliónů eur zamířit do Juventusu Turín. A jak se zdá, Real už shání za svůj idol náhradu. V hledáčku Bílého baletu by měl podle italského listu Corriere dallo Sport být srbský záložník Lazia Řím Sergej Milinkovič-Savič. Úřadující šampión Ligy mistrů má za třiadvacetiletého záložníka nabízet 150 miliónů eur (asi 3,8 miliardy korun).