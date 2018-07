Bude to jako Liga mistrů každý týden, vyhlíží Vaclík španělské angažmá

Co všechno jste po pátečním uzavření smlouvy v Seville zvládl?

V pátek večer trénink, v sobotu jsme měli dva. Mezi nimi jsem ještě absolvoval prohlídku několika domů, aby za mnou mohly brzy dorazit žena s dcerkou. Ještě jsem ale nic nevybral, pořád hledám. Ale chci to všechno rychle vyřešit. Byl jsem na soustředění s Basilejí, pak jsem odletěl do Španělska a v pondělí zase míříme na tréninkový kemp se Sevillou. Odloučení je dlouhé a nerad bych ho zbytečně protahoval.

V neděli jste od trenéra dostali volno. Poznával jste město, nebo odpočíval?

Hledal jsem bydlení. A taky jsem si chtěl odfrknout a dostat ze sebe stres, který přestup provázel. Ještě mi úplně nedochází, kam jsem se dostal. Asi to přijde postupně, jak budu zjišťovat, co fotbal pro Španělsko znamená. Zatím to poznávám jenom okrajově. Třeba ohlas na sociálních sítích byl obrovský. Když vyjdu na ulici, lidé mě hned poznávají, což je příjemné. A do setkání se promítá i jiná mentalita Španělů ve srovnání se Švýcary.

Stačil jste už během tréninků zaznamenat, jak velký krok kupředu ve srovnání se Švýcarskem představuje španělská nejvyšší soutěž?

Sice ještě nejsme kompletní, protože někteří kluci byli nebo pořád jsou na mistrovství světa, ale kvalita i v tréninku je obrovská. Kádr je fantastický. Na soupisce jsou Navas, mistr světa a Evropy, kapitán Pareja, který má olympijské zlato, Kolumbijec Muriel byl v Rusku na šampionátu stejně jako Dán Kjaer a Francouz Nzonzi. A tak bych mohl pokračovat. Však i vedení připustilo, že nabídka, kterou jsem dostal, byla výjimečná. Taky proto mě Basilej pustila, i když jsem měl ještě smlouvu.

Je náplň přípravy z hlediska brankáře v Seville odlišná proti Basileji?

Snažím se rychle vstřebávat všechny poznatky a informace. Trenér brankářů po mně chce jiné věci, než jsem se učil v Basileji poslední čtyři roky. Styl chytání je trošku odlišný. Jde o maličkosti, ale je jich celkem dost. Ale chci uspět. O tomhle jsem snil. Velkou změnou je i časové rozvržení přípravy. Trénuje se v devět ráno a o půl osmé večer.

Kvůli vysokým teplotám panujícím v Seville?

Ano. Absolvovat trénink přes den není možné. Teď je šestatřicet stupňů, a to mi kluci říkali, že je celkem chladněji... Jindy prý bývá čtyřicet, dvaačtyřicet stupňů. Ráno máme sraz v osm, takže biorytmus bude potřeba nastavit trošku jinak. V pátek jsem se dostal po tréninku na hotel hodinu před půlnocí, zašel jsem si rychle na večeři a na sedmou už jsem měl budíka.

Jak probíhá začlenění do nové party?

Brankáři David Soria a Sergio Rico si mě pamatovali ze vzájemného souboje v evropských pohárech. S nimi a s trenérem brankářů mám nejintenzivnější kontakt. Ale obecně je adaptace složitější, protože málo hráčů mluví anglicky.

Co zatím zvládáte ve španělštině, která pro vás bude nevyhnutelná?

Musím na ní bleskově zapracovat. Rozumím základům, protože jsme v Basileji měli kluky, kteří mluvili španělsky. Zvládám i pokyny na hřišti. Ale jinak umím málo. Snažím se hned od prvních dnů mluvit, na hotelu, venku ve městě. Určitě mám v plánu najít si učitelku.

Zmínil jste se o rivalech v boji o místo mezi tyčemi. Nemáte obavy z velké konkurence na brankářském postu?

Kdepak, těším se na boj o místo jedničky. V Basileji jsem měl určitou pozici, čtyři roky jsem nastupoval pravidelně. Ale teď budu začínat od nuly. A budu se snažit, abych si vybudoval pozici jako při angažmá ve Švýcarsku. Každopádně když jsem přestoupil ze Sparty do Basileje, zaznamenal jsem výkonnostní vzestup. Doufám, že teď to bude mít stejný efekt.

Pokud se prosadíte do základní sestavy, je posun při pravidelných soubojích s kluby, kde čelíte hráčům jako Messi, Rakitič, Griezmann, Costa, Modrič a dalším hvězdám, samozřejmostí?

Bude to jako Liga mistrů každý týden. O takových zápasech jsem snil a moc se těším. Přál jsem si být v jedné z top pěti soutěží. Není to jen o soubojích s Barcelonou nebo Realem, je tu Atlético, Villarreal, Valencia a další. Všichni mají kádry nabité fotbalovými hvězdami.