Barcelona rozhazuje. Za francouzského obránce utratila skoro miliardu

Miliarda za brazilského záložníka Arthura, teď jen o chlup menší suma za obránce Clémenta Lengleta ze Sevilly. Fotbalová Barcelona během léta utrácí za posily a v klubové kase to vypadá na pořádný průvan. Španělský mistr nenechává nikoho na pochybách, že chce opět kralovat ve Španělsku a prosadit se chce i v Lize mistrů.

Španělský mistr podle klubového webu zaplatil výkupní klauzuli třiadvacetiletého fotbalisty ve výši 35,9 miliónu eur (asi 931 miliónů korun) a s hráčem hodlá podepsat smlouvu na pět let, tedy až do června 2023. V kontraktu bude, jak jinak, výkupní klauzule ve výši 300 miliónů eur, tedy skoro osm miliard korun.

Lenglet přišel do Sevilly v lednu 2017 z Nancy. V minulé sezóně odehrál 54 soutěžních zápasů a vstřelil čtyři góly. Zkušenosti má i z národního týmu Francie do 21 let, start v seniorské reprezentaci zatím na konzě nemá.