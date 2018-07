Šéf Schickova klubu zuří: Omluva za Malcoma? Nepřijímáme! Dejte nám Messiho, pak zapomeneme

Nedarují si vůbec nic. Slovní válka mezi Barcelonou a AS Řím nebere konce. Důvod sporu? Brazilský útočník Malcom. Jednadvacetiletá hvězdička dala katalánskému klubu přednost i přesto, že byla ústně dohodnutá s italským gigantem. "Barcelona se nám omluvila, ale to nepřijímáme," řekl pro italská média prezident AS James Pallotta.

Fotbalová Barcelona získala do svých služeb brazilského záložníka Malcoma.

Jak celá zamotaná kauza kolem přestupu talentovaného Brazilce vlastně začala? Malcom byl ještě v pondělí prakticky dohodnut na přestupu ze svého dosavadního působiště Bordeaux do AS. Na uvítání hbitého útočníka se už dokonce chystali i fanoušci italského klubu. Chyběla jen formalita, tou byl podpis.

Právě toho využila Barcelona, která Malcoma doslova pod nosem svému rivalovi vyfoukla. Francouzskému klubu nabídla 41 miliónů eur a uspěla.

"Hodně mě zaskočilo, když se ozvali zástupci Bordeaux, že chtějí více peněz. Až pak jsem zjistil, že jim je nabídla Barcelona. Hned jsem informoval našeho prezidenta, nabídku jsme nakonec ještě zvýšili, ale ani to nestačilo. Pak jsme couvli, nebudeme se pouštět do žádných finančních dostihů," popisoval divoký boj o útočníka sportovní ředitel AS Monchi.

Italský klub hodlá na celou záležitost zapomenout, když do klubu přijde hvězdný Lionel Messi. "Že se Barcelona omlouvá? To nemůžeme přijmout. Jejich jednání je absolutně neetické. Je jen jediná cesta, jak bychom mohli nabídku na smír akceptovat, a to kdyby k nám zamířil Messi," říká prezident Schickova týmu Pallotta.

Vedení "Vlků" hodlá celou záležitost řešit soudní cestou, ale jak plyne z dalších informací, moc šancí na úspěch asi nemá. „Ano, Malcom s námi neměl nic podepsaného. Ale máme řadu dokumentů, ze kterých plyne, jak jsme s ním jednali my, agenti či prezident Bordeaux. To vše je třeba zvážit," říká Monchi.

Malcom podepsal s Barcelonou pětiletou smlouvu, k týmu už se připojil ve Spojených státech, kde je úřadující šampión La Ligy na soustředění. V dresu Bordeaux odehrál dvě a půl sezóny, v té poslední si připsal dvanáct branek a šest asistencí.

AS Řím se v navíc bude muset obejít i bez gólmana Alissona, který za rekordní sumu 1,88 miliardy korun zamířil do Liverpoolu. I tak hodlá třetí tým uplynulé sezóny útočit na špičku italské ligy.

Sázet by při tom měl i na Patrika Schicka, který zatím v přípravných zápasech předvádí skvělé výkony. Jeho poslední trefa proti Tottenhamu byla již jeho pátou.

A pokud by se potvrdila i slova italského tisku, ztráta Malcoma by AS zase tolik mrzet nemusela. "Schick je nejlépe připraveným útočníkem týmu," mají jasno žurnalisté.

