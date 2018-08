Chilský fotbalista Vidal jde z Bayernu do Barcelony

Chilský záložník Arturo Vidal odchází z Bayernu Mnichov do Barcelony, jež za něj podle médií zaplatila 19 miliónů eur (486 miliónů korun). V novém působišti by měl jednatřicetiletý fotbalista podepsat tříletou smlouvu a oficiálně by měl být představen v pondělí.