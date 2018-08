Villarreal oznámil Cazorlův návrat kouzelnickým trikem

Před čtvrtečním přípravným zápasem se Zaragozou se na trávníku objevil skleněný tubus s logem klubu a známý španělský kouzelník Yunke ho zaplnil bílým dýmem. Když ho následně vypustil, ve válci se objevil Cazorla a nadšení fanoušci tleskali vestoje. Nejen zdařilému kouzelnickému číslu, ale především tomu, že už potřetí mohli přivítat jednu z legend klubu.

Třiatřicetiletý Cazorla právě ve Villarrealu začal profesionální kariéru. V roce 2006 odešel do Huelvy, ale po roce se vrátil a za čtyři sezóny pomohl klubu k historickému druhému místu ve španělské lize a do semifinále Evropské ligy. Následně se přes Málagu dostal do Arsenalu, kde strávil šest let.

V posledních dvou letech však bojoval s vážnými zdravotními potížemi a dokonce mu hrozila amputace nohy. Dokázal se však vyléčit, od července se připravoval ve Villarrealu a svými výkony si řekl o smlouvu, kterou ve čtvrtek podepsal. Jeho návrat tak lze skutečně považovat za kouzlo, jelikož mu už málokdo věřil.

"Je to pro mě opravdu zvláštní den. Jsem moc vděčný Villarrealu nejen za to, že mi v 18 letech otevřel dveře do velkého fotbalu, ale že mě podporoval i v těžkých chvílích a že mi dveře otevřel znovu," řekl Cazorla na následné tiskové konferenci. "Vše, co jsem si protrpěl, se mi v tuto chvíli vyplatilo. Tvrdě jsem dřel, abych mohl zas hrát na nejvyšší úrovni," dodal sedmasedmdesátinásobný španělský reprezentant.