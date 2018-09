Fantastický Vaclík ničil zoufalý Real. Zneškodnil i sólo Balea a stal se jednou z hvězd zápasu

Byl to ve španělské La Lize hodně zvláštní večer. Aby v jednom kole, navíc v rozpětí pár hodin, prohráli oba španělští giganti - Barcelona i Real Madrid, to fanoušci často nezažijí.

Nejdříve vyhořela slavná Barcelona na hřišti posledního Leganés, o pár hodin později šel v stopách největšího konkurenta i Real Madrid.

A velkou roli na výbuchu úřadujícího šampióna Ligy mistrů měl český gólman Tomáš Vaclík. Bale a spol. vypálili na branku reprezentačního gólmana 21 střel, ani jednou se však z branky neradovali.

Nešťastný večer Realu se začal psát v 17. minutě, kdy bleskový výpad do otevřené obrany hostů završil Andre Silva, druhý úder do rozhozené obrany hostů přidal o čtyři minuty později opět portugalský útočník po hodně podobné akci. Když v 39. minutě dorazil v netradičních barvách hrajícího soupeře třetí brankou Ben Yedder, bylo o osudu utkání rozhodnuto.

Hosté ve druhém poločase zvýšili úsilí, na svého soupeře vyslali dvanáct ran oproti třem pokusům domácích, ani na čestný úspěch to však nestačilo. Na exsparťanském brankáři si vylámali zuby jak Modrič, tak především Bale.

Velšská hvězda mohla svému týmu dát aspoň nějakou naději v 61. minutě utkání, když šel Bale na českého gólmana sám. Ten však devětadvacetiletého útočníka skvěle vychytal a definitivně tak určil osud utkání. (Na zákrok Tomáše Vaclíka se podívejte ZDE >>>)

Vaclíka pokořil alespoň nejlepší fotbalista světa za uplynulou sezónu Luka Modrič, jeho branka však nebyla uznána pro ofsajdové postavení chorvatské hvězdy.

"Tyto tři body jsou pro nás skvělé. Jsem šťastný, že můžu být součástí takového týmu, jakým je Sevilla. Děkuji fanouškům a svým spoluhráčům za nádherný večer, na který nezapomenu," psal na Twitteru ostravský rodák.

🇬🇧 These 3️⃣ points taste really sweet!!! I’m very grateful to be a member of @SevillaFC and thank you all fans and teammates for that amazing night to remember! #VamosMiSevilla



🇪🇸 Gracias sevillistas, esta victoria les pertenece! pic.twitter.com/RDTidOlt6N