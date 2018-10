Hvězdu chtějí za každou cenu. Herní bídu slavného Realu má vyřešit „The Hazard plan"

Ten rozdíl bije do očí. Zatímco fotbalisté Chelsea se v Premier League drží jen o skóre na druhém místě s šesti výhrami a dvěma remízami, slavný Real Madrid se v La lize hledá. Ve stejném počtu zápasů, jako odehrál londýnský klub, jen čtyřikrát vyhrál, dvakrát remizoval a dvakrát odcházel poražen. Z posledních tří ligových zápasů získal jediný bod, nedal žádnou branku a v tabulce je čtvrtý. Není divu, že představitelé Bílého baletu chtějí do svých řad ulovit strůjce úspěchů Blues Edena Hazarda.

Cíl je jasný. V nejbližším možném termínu přivést do týmu belgickou megahvězdu Edena Hazarda. Úřadující šampión Ligy mistrů totiž marně hledá náhradu za Cristiana Ronalda. A na jeho výsledcích je to více než znát.

Zájem Los Blancos je o to větší, že sedmadvacetiletý fotbalista v minulosti již několikrát potvrdil, že by do Madridu rád šel. „Po šesti skvělých letech v Chelsea může přijít čas vyzkoušet něco nového. Hlavní slovo bude mít pochopitelně Chelsea, ale všichni víte, jaká je moje oblíbená destinace," netajil Hazard.

Podle španělských médií má klub připravený "speciální plán", který by měl na Santiago Bernabéu Hazarda přivést. A že by se tahoun bronzového týmu z mistrovství světa hodil, je bez debat. Hazard v odehraných deseti zápasech nastřílel fantastických osm gólů, na další tři přihrál.

Přestup již v zimě?

V Realu už působí další strůjce belgické jízdy na MS Thibaut Courtois, který do Španělska přišel právě ze Stamford Bridge. A další úlovek ve španělské síti by měl pocházet ze stejné země.

Vzhledem k okolnostem by tak v zimním přestupovém období pokladník Realu nemusel šátrat v klubové pokladně až tak hluboko. Kontrakt bývalého hráče Lille sice končí až v létě roku 2020, jednání o možném transferu by však měla být otevřena již v nadcházejících týdnech.

Eden Hazard z Chelsea zpracovává balón.

Frank Augstein

"Pokud za mnou zástupci Realu přijdou, jsem připraven s nimi mluvit. A klidně okamžitě," říkal po jasném vítězství Chelsea v posledním kole nad Southamptonem (3:0) Belgičan, který se na pohodové výhře podílel jednou brankou.

Jak moc Real ofenzivní Hazardovy schopnosti potřebuje, ukazuje i další statistika. V součtu s Ligou mistrů nedal španělský velkoklub branku už ve čtyřech zápasech v řadě, což ve své historii hodně dlouho nepomatuje.

Podle dostupných výsledků průzkumů si 85 procent fanoušků Realu přeje, aby Hazard oblékl bílý dres již v lednu. Dočkají se?