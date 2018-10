Maradona běsní: Messi jako lídr? Chodí dvacetkrát před zápasem do koupelny, radši si hraje na počítači

Tohle fanoušci Barcelony rádi neuslyší. A ti argentinští už vůbec ne. Jejich dvě největší ikony Diego Maradona a Lionel Messi se totiž zrovna dvakrát nemilují. Názorně to předvedla starší z obou hvězd, která se v médiích ostře obula do opory katalánského velkoklubu. "Hráč, který chodí před každým zápasem dvacetkrát do koupelny, aby vypadal dobře, nemá pro tým žádnou cenu, není to lídr," kope do hvězdy Maradona.