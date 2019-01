Real shání útočníka, chce Icardiho. Inter to podmiňuje příchodem Modriče

„Musíme získat kvalitního útočníka. Ne jako výpomoc v této těžké situaci, ale s perspektivou," citují španělská média prezidenta Realu Florentina Péreze. Největší zájem má o pětadvacetiletého argentinského reprezentanta Maura Icardiho, ale ten by stál v přepočtu 2,8 miliardy korun.

To se Pérezovi zdá moc. Navíc Inter dal jasně najevo, že přestup podmiňuje výměnou s mírným doplatkem, pokud by Real poslal opačným směrem držitele Zlatého míče, záložníka Luku Modriče.

Bude se Luka Modrič stěhovat do Itálie?

uefa.com

O toho má enormní zájem i Juventus. Chtěl by ho jako „dvorního nahrávače" pro Cristiana Ronalda. Podle italských médií mu nabízí roční plat 10 milionů euro (asi 260 mil. korun). Chorvat by na tuto sumu slyšel, protože v Realu bere „jen" 6,5 milionu. „V zimě je Modrič neprodejný, bavit se můžeme o létě," vzkázal do Itálie Pérez.

Pokud by tedy nevyšel Icardi, v hledáčku Realu je třiadvacetiletý Polák Krzysztof Piatek z FC Janov za půl miliardy korun. Eventualitou je i brazilský teenager Rodrygo, jenž s Realem loni v červnu podepsal předběžnou smlouvu, která by ale měla naplno platit až od letošního července. Nicméně Santos by ho mohl uvolnit už v zimě. Od Realu za něj v létě vyinkasuje 40 milionů eur, ale v zimě by musel „něco" přidat.

Former president of Real Madrid Ramón Calderón has spoken about the main factors behind Zinedine Zidane’s decision to quit days after winning the Champions League final against Liverpool in Kiev...https://t.co/kzEd8GN5lJ — AS English (@English_AS) 13. ledna 2019

Tahle varianta se ale Pérezovi moc nelíbí: „Je to mladík s perspektivou, podobně jako Vinícius, ale spoléhat jen na dva mladíky na jaře nemůžeme. Stále máme vysoké cíle v La Lize i Lize mistrů." Podle španělských médií v podstatě „odepsal" Isca.

Pérez je pod tvrdou palbou. Fanoušci mu nemohou odpustit, že pustil Ronalda a lehkovážně se rozloučil s koučem Zinédinem Zidanem. Olej do ohně si přilil Pérezův předchůdce Ramón Calderón, který do médií řekl, že Zidane odešel hlavně kvůli tomu, když se s Pérezem neshodl na odchodu Ronalda, který francouzský kouč odmítl. Když mu prezident řekl, že jeho názor ho nezajímá, řekl, že v tom případě nemá v Realu co dělat... A odešel.

Současný šéf madridského klubu není spokojen s koučem Solarim, jemuž garantoval místo na lavičce do konce sezony. Usilovně prý přemlouvá Josého Mourinha. Ten ale řeší s Manchesterem United, který ho v prosinci vyhodil, odstupné ve výši 660 milionů korun. A těch se nechce vzdát. Real by mu tak kromě vysokého platu, který by dostal, musel tuto sumu vykompenzovat.