Guardiola urazil Real. Nevybral ho za tým desetiletí

„Něco takového dokáží jen opravdu velké týmy. My bychom se k nim chtěli řadit, ale nejlepší v tomto desetiletí jsou Barcelona, Juventus Turín a Bayern Mnichov," odpověděl španělský kouč. Udivený novinář konstatoval, že mu tam jeden klub chybí, ten nejúspěšnější - Real Madrid, který jen za posledních pět let, vyhrál čtyřikrát Ligu mistrů.

To je nepochybně úspěch, z mezinárodního hlediska obrovský. Ale odehrajete méně zápasů a pomůže vám třeba i štěstí. Kluby, které jsem jmenoval, ale vyhrávají neustále domácí nejvyšší soutěže, ale i domácí poháry. A to je mnohem těžší. Musíte být neustále v top formě, odehrajete v těchto soutěžích čtyřicet i víc zápasů. Jistě, nevyhrajete všechny, ale ty vítězné musejí vysoko převažovat, abyste byli prakticky rok, co rok nejlepší. A to Real ve Španělsku není. Někdy se to nepovede, ale pořád jste ve hře. Doufám, že kolega Solari pochopí... Z dlouhodobého hlediska takoví Citizens ještě nejsou, ale snažíme se o to," přesvědčoval Guardiola o své pravdě.

Samozřejmě, že informace donesla do Madridu. Vedení klubu se oficiálně nevyjádřilo. Na sociálních sítích se objevily vzkazy, v nichž byl Guardiola osočován, že je zarytý Barcelonista, že z něj čiší uražená ješitnost, protože mu Real nenabídl místo na lavičce. A dokonce prý fotbalu nerozumí...

Dočasný kouč Realu Santiago Solari při pravidelném setkání s médii zůstal nad věcí. „Guardiola opomněl Real zcela záměrně. Každý rok bojujeme nejméně na třech frontách a vždy jsme na několika úspěšní. Real je nejlepší klub století, výsledky posledních let svědčí o tom, že i desetiletí. A Guardiolova zášť na tom nic nemění. Konečně, všichni si udělají úsudek sami," pravil s úsměvem Solari.