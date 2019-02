Vaclík se koncentruje na šlágr s Barcelonou, před Slavií ale i tak spoluhráče varuje

„Seděli jsme zrovna se spoluhráči na obědě po tréninku, sledovali jsme losování, a když jsem viděl, jak tam vypadává postupně jeden soupeř za druhým, povídám klukům: Podívejte, stoprocentně dostaneme Slavii. A taky že ano :-)," popisoval Vaclík, že při servírovaném menu zjistil, že se v březnu vydá dvakrát v rychlém sledu domů do Čech.

Nejdřív na odvetu osmifinále Evropské ligy se Slavií, poté na sraz reprezentace, kterou čekají zápas kvalifikace o EURO 2020 s Anglií a poté přátelské střetnutí s Brazílií.

„Neuvěřitelné. Než jsem přišel do Sevilly, co jsem v zahraničí, nikdy jsem soutěžní zápas proti českému týmu nehrál. A teď mě to po Olomouci čeká během jednoho půlroku už podruhé, to je slušná náhoda, co říkáte?" připomínal Vaclík, že v předkole Evropské ligy se Sevilla potkala s Hanáky, které vyřadila.

„Však se mě všichni ptali, co je Slavia zač a co od ní čekat, na tohle budu určitě ještě v následujících dvou týdnech odpovídat hodně často. Je pravda, že v konkurenci s Chelsea, Arsenalem nebo Neapolí byla Slavia v očích mých spoluhráčů tím méně známým soupeřem. Jenže já vím, co nás čeká, a hlavně si všichni určitě ještě pamatujeme, jak nás v létě dokázala potrápit Olomouc," upozorňoval český legionář, že Sigmu sice Sevilla porazila v obou zápasech, ale jen 1:0 a 3:0.

„Slavii celkem sleduju, takže mám přehled a vím, co se tam děje. Znám se se spoustou hráčů z reprezentace a znám i skoro celý realizační tým. Třeba se Štěpánem Kolářem jsme spolu kdysi chytali na Žižkově a trenér Trpišovský tam tehdy dělal asistenta. Takže vím, že mají výborný mančaft, fyzicky nadupaný, běhavý a navíc teď i v dobré formě. Včera zvládli odvetu v Genku skvěle, takže je mi úplně jasné, že nás nečeká nic lehkého," varoval Vaclík a sám se ptá fanoušků: Co na los říkáte vy? Dejte mi vědět do komentářů, zajímá mě to!"