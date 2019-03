Nahradit Ronalda? Je to nemožné, nikdo to nedokáže, smutní hvězda Realu

Nedaří se jim. A co hůř. V posledních dnech se hned dvakrát museli sklonit před nenáviděnou Barcelonou. To vše před vlastními diváky. Nejdříve hvězdy Realu Madrid schytaly debakl 0:3 v rámci semifinále Španělského poháru, naposledy pak v sobotu v lize (0:1). Pokaždé vyhořely především v ofenzivě. "Nejsme schopni nahradit Ronalda, je to pro nás nemožný úkol," připustil zklamaný Modrič.