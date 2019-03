Barcelona na měsíc přišla o zraněného Dembélého

Dembélé má problémy se svaly zadní strany stehen dlouhodobě. Barcelona za něj předloni v létě Dortmundu zaplatila 105 milionů eur, ale francouzský reprezentant kvůli operaci úponů přišel o většinu první sezony ve Španělsku. Podle médií ho navíc tzv. hamstringy trápily i před odvetou s Lyonem.

Do utkání Dembélé nastoupil v 70. minutě jako střídající hráč a gólem čtyři minuty před koncem uzavřel skóre. Barcelona po úvodní bezbrankové remíze z Lyonu postoupila do dubnového čtvrtfinále a zatím není jisté, jestli do něj stejně jako do zbytku španělské ligy Dembélé zasáhne.