Zidane nasadil syna a přiznal: Je těžké hráče motivovat

Staronový trenér fotbalistů Realu Madrid Zinédine Zidane v nedělním utkání 29. kola španělské ligy proti poslední Huesce poprvé v sezoně nasadil do branky svého syna Lucu a byl nadšený, že se jeho potomek při letošní premiéře za A-tým mezi tyčemi dočkal vítězství. Francouzský kouč si cenil vydřené výhry 3:2 gólem v 89. minutě o to víc, že hráče Bílého baletu je podle něj velmi těžké motivovat, když už nehrají o titul.

Dvacetiletý Luca Zidane si zachytal za první tým Realu podruhé v životě. Poprvé ale dostal šanci na domácím stadionu Santiaga Bernabéua, neboť premiéru si odbyl loni v květnu ve Villarrealu, kde se jeho otec při remíze 2:2 v posledním kole soutěže loučil s týmem.

"Jsem šťastný za jeho vítězný debut tady a za první výhru v brance Realu. Luca je třetí gólman, Courtois nebyl připravený a Keylor Navas byl předtím s reprezentací, takže potřeboval trochu odpočinek. Proto jsem postavil našeho dalšího brankáře," řekl Zidane.

Luca Zidane z Realu Madrid při rozcvičce před ligovým zápasem s Huescou.

Juan Medina, Reuters

"Chtěl jsem mu dát příležitost a šlo to dobře. Nasadil jsem ho ne proto, že je mým synem, ale proto, že je brankářem Realu. Má charakter, kvalitu, je to osobnost a je docela vyspělý. Po technické stránce je to hráč, který se nebojí hrát. V klubu je dlouho a to hodně znamená," dodal pro klubový web Zidane.

Vyhrál i druhý zápas po příchodu na lavičku

S Realem vyhrál i druhý zápas od svého návratu na lavičku, kde 11. března nahradil odvolaného Santiaga Solariho. Zidane připustil, že prožívá s týmem psychicky náročné období, neboť mužstvo už nemůže reálně získat v této sezoně žádnou trofej. Madridský velkoklub vypadl z Ligy mistrů a z domácího poháru a ve španělské lize ztrácí ze třetího místa v tabulce na vedoucí Barcelonu propastných 12 bodů.

Útočník Realu Karim Benzema oslavuje vítězný gól proti týmu Huesca.

Juan Medina, Reuters

"Když tým jako Real Madrid ví, že nevyhraje žádnou trofej, je to problém a je těžké hráče motivovat. V některých chvílích se to pak na hřišti projevuje. Přiznejme si, že Huesca si zasloužila víc než prohru. Ale cením si toho, že jsme se až do konce snažili o výhru a povedlo se to," doplnil Zidane.