Hudba nedaleké budoucnosti. Real Madrid představil nový stadion. Je ohromující!

Vedení Realu představilo během úterní tiskové konference v Madridu novou podobu stadionu Satiago Bernabéu. Rekonstrukce stávajícího svatostánku započne po konci letošní sezony. Součástí přestavby bude zatahovací střecha, nová fasáda, působivá video obrazovka kolem celé arény a mnoho dalších novinek. Cena je odhadována na více než 500 milionů eur. Hotovo by mělo být do tří až čtyř let.