Costovi za urážku matky sudího hrozí trest až na 12 zápasů

Blikanec za všechny peníze. Útočník Atlétika Madrid Diego Costa si možná pořádně dlouho ve Španělsku nekopne. Poté, co byl za hrubou urážku sudího a jeho matky vyloučen v utkání s Barcelonou, hrozí hvězdě madridského klubu trest zastavení činnosti až na dvanáct zápasů. Pokud by španělský fotbalista právě takový flastr vyfasoval, nezahrál by si do konce tohoto ročníku La Ligy a stopku by měl i na pět kol v nové sezoně.