Návrat Neymara do Barcelony? Přišla drsná odpověď: Máme mnohem lepší hráče

Neymar si myslel, že najde v Paříži fotbalové štěstí. Rád vypadl před pár lety z Barcelony, chtěl se dostat ze stínu Argentince Messiho. Jenže se zdá, že realita Brazilce zrovna netěší. Mistrovský titul z francouzské ligy je sice pro PSG něco jako Vánoce, prostě ho jednou za rok oslaví, ale jinak? V Lize mistrů je Paříž pravidelně ze hry o trofej dávno před koncem soutěže. Neymar musí znovu bojovat i o pozici největší Star týmu a to obletovaným ofenzivním klenotem Mbappém.

I proto by Brazilec rád zavelel k návratu, o Vánocích na sociální sítě umístil zprávu, že je jeho největším přáním vrátit se do Španělska. Do Barcelony jezdí velmi často ve svém volnu a neopomene se potkat právě s Messim. A u toho nejspíš zůstane i do budoucna. Prezident Barcy totiž odmítl, že by k návratu Neymara na Camp Nou mohlo dojít. „Máme Dembéleho a Coutinha, to jsou mnohem lepší hráči, jdeme svojí cestou bez Neymara, Jsme spokojení s tím, co máme," nechal se slyšet Bartomeu.

Hvězdy PSG na tréninku - Kylian Mbappé a Neymar.

Regis Duvignau, Reuters

PSG přitom v rámci dodržení podmínek finančního fair play nejspíš bude muset v létě jednu ze svých největších hvězd prodat. A vypadá to, že jednu jistotu má klub už nyní, o Neymara v Barceloně zájem nebude.