Fanoušci Realu v šoku! Ramos požádal, aby jej prezident klubu nechal zadarmo odejít. Chce do Číny

Fanoušci Realu Madrid letos zažili pár opravdu těžkých momentů, do dalších bojů však po návratu Zinédina Zidana mnoho z nich vzhlíží s nadějí. Jenže teď přišla další rána. Mluví se totiž o tom, že by mohla jejich milovaný klub opustit ikona a kapitán mužstva Sergio Ramos.

S informací přišel španělský server Lasexta.com a později ji potvrdil i Sky Sports. Španělský zadák prezidenta Realu Florentina Péreze požádal o to, aby jej zadarmo nechal odejít. Rád by totiž zamířil do Číny.

Právě Pérez, kterého Ramos požádal o uvolnění, se k celé situaci vyjádřil. "Řekli mi (Ramos a jeho agent), že mají velmi dobrou nabídku z Číny, ale tamní ligová pravidla by jim nedovolila zaplatit přestupní poplatek," řekl Pérez pro rádio Onda Cero.

"Co jsem mu řekl? Řekli jsme, že to se nemůže stát, že si promluvíme s klubem, abychom ho uspokojili, ale že Real Madrid by si nemohl dovolit nechat odejít svého kapitána zadarmo. To by nastavilo špatný precedens pro další hráče," dodal prezident klubu.

Ramos přišel do Realu ze Sevilly před téměř 14 lety. V madridském klubu má nyní platnou smlouvu až do června 2021 a pro mnoho fanoušků je už teď legendou Bílého baletu. Kromě fotbalového umu je známý i svou tvrdou hrou a častými ostrými zákroky, za které si nejednou vysloužil červenou kartu.

V kariéře jej provázejí i kontroverzní momenty. Nedávno si schválně nechal dát žlutou kartu ke konci prvního osmifinálového utkání Ligy mistrů s Ajaxem, aby si odpykal karetní trest v odvetě a do případných dalších bojů (které nakonec nepřišly) šel s čistým štítem. Sám hráč svůj úmysl po utkání přiznal v médiích.

A mluvilo se také o jeho konfliktu s Pérezem, na kterého měl po vyřazení v Lize mistrů křičet: „Dej mi peníze a já půjdu." Roztržka se odehrála těsně před tím, než se k mužstvu vrátil Zidane.