Ujednáno. Real Madrid získal z Německa talentovaného Joviče

Přestupovou částku Real Madrid nezveřejnil, spekulovalo se ale o 60 milionech eur, z nichž by část, konkrétně 12 milionů, měl Eintracht ještě postoupit Benfice Lisabon, odkud Jovič do Německa přišel. Smlouvu má srbský útočník podepsat na celých šest příštích sezon, do konce června 2025.

V Eintrachtu Jovič působil od roku 2017, avšak donedávna pouze na hostování, než klub uplatnil opci. Je považován za obrovský talent. V teprve 21 letech na sebe letos výrazně poutal pozornost skvělými výkony jak v Bundeslize, tak i v Evropské lize.

Tam s Eintrachtem dokráčel až do semifinále, kde tým z Frankfurtu prohrál až na penalty s pozdějším vítězem celé soutěže londýnskou Chelsea. I té ale dokázal mladý Srb vstřelit v obou utkání po jedné brance, čímž svému týmu zařídil dvě remízy v základní hrací době.