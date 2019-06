Neymar údajně odmítl velký přestup. Chce jedině do Barcelony

Neymar z PSG prý odmítl možnost přestupu do Realu.

Prezident Realu Florentino Perez i generální ředitel klubu José Angel Sanchez se snažili Neymara přesvědčit, aby se přidal k týmu ze Santiaga Bernabéu. Hvězda PSG ale údajně přestup odmítla. Jediný klub, kam Neymar chce odejít, je totiž Barcelona. Konkrétně měl svému současnému klubu PSG říci, že buď půjde do Barcelony, nebo nikam.

Neymar, který kvůli zraněnému kotníku vynechá nadcházející Copu América, do PSG přestoupil v roce 2017. Klubu, který má velké ambice vyhrát Ligu mistrů, měl k vytouženému cíli pomoci. To se ale zatím nepodařilo, a to ani navzdory tomu, že střelecky se Neymarovi celkem daří. Celek z Paříže letos ve slavné soutěži skončil v osmifinále, v něm ho přemohl Manchester United.

Spekuluje se tak o tom, že se Brazilec chce vrátit do Španělska. Podle již zmíněného britského serveru ho ale francouzský mistr nemá v úmysl prodat.