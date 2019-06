Scéna jako z hororu. Španělský fotbalista dostal kopačkou do obličeje. Hříšník plakal

Krev, slzy a transport do nemocnice. Nepěknou scénu nabídl úvodní duel finálového klání play off druhé španělské ligy o postup mezi elitu. Deportivo La Coruňa přivítalo na domácím hřišti klub Real Mallorca a hosté čtvrteční zápas už od 41. minuty dohrávali o deseti. Marc Pedraza skluzem sestřelil jednoho z domácích fotbalistů tak nešťastně, že ho s tržnou ranou v obličeji odvezli zdravotníci rovnou do nemocnice. La Coruňa si do odvety odvezla výhru v poměru 2:0.