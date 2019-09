Damoklův meč nad koučem Barcelony? Soupeř Slavie z Ligy mistrů tápe

Soupeř Slavie z Ligy mistrů řeší vlažný vstup do sezony. Příští týden prý bude podle španělského deníku AS klíčový. Barcelonu čeká úterní zápas s Villarrealem na Camp Nou. V sobotu je na programu cesta do Getafe a svěřenci Valverdeho musí naplno bodovat. Vždyť katalánský klub zažívá nejhorší vstup do sezony od ročníku 1994/1995.

A jsou to hlavně venkovní zápasy, které Barcelonu sráží do středových vod tabulky. Ze třech duelů na půdě soupeře totiž bodovala pouze jednou za remízu 2:2 s Osasunou. Vstup do Ligy mistrů také nebyl zrovna dvakrát přesvědčivý. Valverdeho skvadra musela být vzhledem k průběhu duelu s Dortmundem v Signal Iduna Parku za remízu 0:0 vlastně vděčná.

Sportovní server ESPN dokonce hovoří o tom, že podle zákulisních informací blízkých kabině kouč u některých hvězdných fotbalistů v kádru ztratil podporu. Střípky, které naznačují Valverdeho konec na lavičce, v konečném důsledku ale znamenat nemusejí nic. Nebylo by to poprvé, co by se legenda Bilbaa dostala totiž v Barceloně pod tlak a následně ho ustála.

Jenže vyřazení v semifinále loňského ročníku Ligy mistrů a následná prohra ve finále Španělského poháru byly přeci jen vyváženy triumfem v La Lize. V tuto chvíli se ale fanoušci, vedení a zejména kouč nemají čeho chytit. Zároveň si lze jen stěží představit, že Valverdeho konec nebude na pořadu dne ve chvíli, kdy Barcelona nepodá přesvědčivé výkony doma se sedmým Villarrealem a na půdě jedenáctého Getafe.