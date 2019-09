Messi vzal do La Scaly manželku a dva ze tří synů. S Ronaldem je prý kamarád

Trofeje pro nejlepšího fotbalistu světa si cení, ale neklade ho nejvýš. „Vždycky říkám, že individuální ocenění jsou pro mě druhořadá, protože se především počítají týmové trofeje. Bez svých spoluhráčů bych nedosáhl ani na ta individuální. Letošního ocenění v prostředí slavné opery si ale velmi cením. Pro mne to je zvláštní noc, protože mám to štěstí, že tu se mnou je moje žena a dva ze tří našich synů. Prožít si tento okamžik s nimi je jedinečné," pravil, když se z pódia díval na své nejbližší.

Nad dotazem, jaká byla z jeho pohledu minulá sezona, rozpačitě pokrčil rameny... „Byla taková divná. Jako tým jsme měli fantastickou sezonu, ale jeden zápas to všechno změnil (porážka Barcelony v Liverpoolu v odvetě semifinále Ligy mistrů – pozn. autora). Bylo to tak velké zklamání, že jsme u La Lize prostě nepřikládali žádný význam a na finále Copa del Rey jsme se pořádně nepřipravovali. Vyřazení z Ligy mistrů pro nás byla velká rána. Zanechala ošklivé stopy na sezoně, která byla do té doby perfektní. Byli jsme tak blízko k finále další Ligy mistrů, ale nakonec to pro nás bylo bolestivé," přiznal.

Lionel Messi byl ve středu zájmu novinářů i fanoušků

Antonio Calanni, ČTK/AP

Barcelona odstartovala špatně i tu novou. U jejího startu ale Messi kvůli zranění lýtka nebyl. Naskočil teprve minulý týden a se svými výkony zatím není spokojený. „Dva měsíce jsem nehrál fotbal a je to znát. Cítím se takový unavený a těžký, chybí mi rytmus. Říkali mi, že to bylo docela vážné zranění. Barcelona ale nezačala dobře nejen kvůli mé absenci. Musím se dostat co nejrychleji do formy a pomoci mužstvo nastartovat," pravil.

Pomáhá mladému Fatimu

V Barceloně se teď mluví o nové vycházející hvězdičce z klubové akademie, kterou je šestnáctiletý Ansu Fati. „Mám ho opravdu rád a snažím se mu pomáhat a podporovat ho. Je to úžasný hráč, má v sobě vše, co potřebuje k úspěchu. Ale je třeba zůstat na zemi a nic neuspěchat. Chtěl bych, aby ho všichni v klubu posouvali nahoru postupně, jako to dělali se mnou, když jsem začal. Je třeba brát věci lehce a bez tlaku na něj. Musíte si uvědomit, že mu je teprve šestnáct. Doufám, že si pořád užívá svoje mládí a veškerý rozruch kolem něho nemá na něj negativní dopad. Opravdu má kvalitu na to, aby se stal jedním z nejlepších," zdůraznil Messi.

Lionel Messi se svou rodinou

Antonio Calanni, ČTK/AP

A také si vzpomněl na svoje začátky v Barceloně, kdy jeho nejbližšími pomocníky byli hvězdný Ronaldinho a tehdejší kouč Frank Rijkaard. „Ti dva pro mě byli asi nejdůležitější, ale pomáhal mi celý tým. Když musel Rijkaard odejít, byl jsem naštvaný. Teď, když jsem starší, jsem pochopil, že to pro mě bylo to nejlepší, a za to mu budu vždy vděčný. To jsem mu také řekl. Způsob, jakým se mnou zacházel, byl opravdu důležitý. Přál bych Ansuovi, aby jeho cesta byla podobná, a já ho po ní rád povedu, pokud sám bude chtít," slíbil vycházející hvězdičce Barcelony.

Rivalové jen na hřišti

Věčné dilema fanoušků a médií, zda je lepší on nebo Cristiano Ronaldo, prý vůbec neřeší. „Fanoušci se tím baví a média z toho žijí. To chápu. Celé to vzniklo hlavně proto, že já hraji za Barcelonu a Cristiano hrál za Real Madrid. A také jsme získávali individuální trofeje a všichni počítali, kdo jich má víc. Lidé si možná myslí, že naše soupeření přesahuje fotbal, ale není to tak. Oba chceme to nejlepší pro naše týmy, a ani jeden z nás nechce prohrávat. Je to něco, co nesnášíme. Proto je mezi námi ta veliká rivalita. Důležité ale je, že zůstává venku na hřišti. Kdykoliv se potkáme, chováme se k sobě normálně, řekl bych dokonce přátelsky," říkal Messi na adresu svého největšího soupeře v individuálních hodnoceních.

Cristiano Ronaldo z Juventusu se raduje po gólu.

Massimo Pinca, Reuters

Jednou se chce vrátit do Newell´s

Argentinská reprezentace letos skončila v Copa América třetí. V mužstvu dochází ke změnám, ale jeho kapitán Messi zůstává, ač mu je kolikrát vyčítáno, že v národním dresu nehraje tak dobře jako v tom barcelonském. „Noví hráči se ukázali jako přínos, ale svými výkony mě nepřekvapili. Většinu jsem znal a vím, čeho jsou schopni. Vídám je v jejich klubech a věděl jsem o nové generaci, která přichází. Jestli mě něčím překvapili, pak tím, jací jsou jako lidé. Bylo jich mnoho, které jsem osobně neznal, a bylo to krásné překvapení, že jsem s nimi mohl hrát Copa América a vidět, že kromě toho, že jsou skvělí hráči, jsou to velmi normální lidé.

Lionel Scaloni dostal po provizorním období konečně u argentinské reprezentace smlouvu, což Messi vítá. „Je to trenér, který má ve hlavě srovnané věci. Umí sledovat trendy ve fotbale a je velmi dobrý v tom, že je dokáže přenést na hřiště. Je snadno pochopitelný a ví, jak s hráči jednat. Myslím, že to byl dobrý krok, když mu trvale dali smlouvu, prostor a čas, který potřebuje k práci s národním týmem," říkal Messi spokojeně.

Ale sám se v budoucnu na trenérskou práci nechystá. „Vždy jsem říkal, že nechci být trenér, ale nikdy to nevíte jistě. Dívám se na mladé hráče a někdy přemýšlím, že bych rád pracoval s mladými lidmi, trénoval je, ale není to rozhodně na pořadu dne. Může se to však stát během několika příštích let. Teď opravdu nevím," pravil s tím, že ho potěšil návrat Diega Maradony k trenérské práci v Argentině.

Hráči roku: Lionel Messi a Megan Rapinoeová.

Antonio Calanni, ČTK/AP

Když přišla řeč na jeho návrat do rodné země, netajil svoje přání. „Je to můj dětský sen hrát v za Newell´s Old Boys v Rozariu, odkud pocházím a odkud jsem odešel jako mladý do velkého fotbalu, i když nevím, jestli to dokážu. Nejde jen o mě. Mám tři děti, žijeme v Evropě. Bude záležet na rozhodnutí mojí rodiny," pravil až nostalgicky Messi.