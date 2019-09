Legenda Barcelony odmítla návrat do katalánského klubu

Svého času šlo o fantastického obránce, který za Barcelonu odehrál bezmála 600 zápasů. Carles Puyol je nejen pro fanoušky katalánského klubu pojmem. Jak informuje BBC Sport, nyní měl bývalý barcelonský kapitán šanci se do celku, kde strávil nejúspěšnější léta své kariéry, vrátit. Nabídku se však rozhodl nepřijmout.

Jedenačtyřicetiletý Puyol dostal možnost stát se sportovním ředitelem Barcelony. Byl by tak nástupcem Josepa Segury, který z klubu odešel v létě, a v rámci své funkce by spolupracoval s Ericem Abidalem a Patrickem Kluivertem, s nimiž v klubu dříve působil i coby hráč. Bývalý obránce však nabídku odmítl.

„Po zvážení jsem se rozhodl, že nabídku klubu nepřijmu," napsal Puyol na svůj Twitter. „Nebylo to snadné rozhodnutí, protože jsem vždy říkal, že se chci vrátit tam, kde to považuji za svůj domov, ale několik osobních projektů, do nichž jsem zapojen, mi v tuto chvíli zabraňuje v tom, abych se mohl pozici věnovat tak, jak si zaslouží," vysvětluje bývalý kapitán Barcelony.

me impedirían en estos momentos prestarle la dedicación exclusiva que el cargo merece.



Querría agradecer al club la confianza depositada en mí al ofrecerme esta posición de tanta responsabilidad.



Salut i Visca el Barça. — Carles Puyol (@Carles5puyol) September 25, 2019

„Chtěl bych poděkovat klubu za důvěru, kterou ve mě vložila tím, že mi nabídla tuto pozici, která s sebou nese tolik zodpovědnosti," uzavřel.

Puyol s Barcelonou vyhrál šest ligových titulů, třikrát slavil výhru v Lize mistrů. Dařilo se mu i v reprezentaci, s níž získal titul mistra Evropy v roce 2008 i mistra světa o dva roky později. S kariérou skončil v roce 2014 ve věku 36 let, následně chvíli pracoval pro klub v pozici asistenta sportovního ředitele, odešel ale už v lednu 2015.