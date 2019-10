Messi pálil v rozhovoru ostrými. Rozhoduje o posilách pro Barcelonu? Co si myslí o Neymarovi a využití videa?

Jakmile se někde objeví, fanoušci šílí. Messi je pro řadu z nich nejlepší fotbalista všech dob. Argentinec umí s míčem náramné kousky, fandové i média často hráčovu genialitu oceňují, tvrdí, že je fotbalovým Bohem. „Nelíbí se mi to. Lidé prostě přehánějí. Horší je, když to všechno slyší moje děti a opakují to," usmívá se fotbalový kouzelník.

Dlouhá léta se také vedou řeči o tom, jestli někdy odejde z Barcelony do jiného klubu. Teď Messi prozradil, že jednou už nechybělo moc k tomu, aby změnil dres. „Byly chvíle, kdy jsem byl mnoha okolnostmi docela unavený. Hlavně v roce 2013, kdy tam byly problémy s daněmi. To období bylo pro mě a rodinu moc těžké," přiznává

„Lidé nevěděli, co se děje. K té atmosféře přispěla i média. Naštěstí děti byly tehdy malé a nezasáhlo je to. Ale přiznávám, že v té době jsem na odchod jinam myslel. Ne kvůli Barceloně, chtěl jsem opustit Španělsko. Cítil jsem se špatně a nechtěl jsem v zemi zůstat," dodává.

Neymar z PSG na archivním snímku.

Laurent Cipriani, ČTK/AP

Messi se nechal slyšet, že by se mu líbilo, kdyby se na Camp Nou vrátil v létě Brazilec Neymar. Tvrdí, že je to jeden z nejlepších hráčů na světě. „Barcelona by tak měla větší šanci vyhrát všechny trofeje," myslí si. Uvědomuje si, že si hvězdný Kanárek odchod z Barcy před pár lety vynutil. „Vím o tom, ale ze sportovního hlediska bych byl rád, kdyby se vrátil. On dobře ví, že udělal chybu, když odešel," konstatuje.

Další hláškou Argentinec překvapil fanoušky. Myslel si totiž, že se Brazilec v létě do Španělska vrátí a bude hrát za Real Madrid. „Vypadalo to tak, že Florentino Pérez udělá pro jeho příchod všechno možné. Ale nestalo se. Tak uvidíme, co bude příští rok. Zda se přesune do Barcelony, nebo do Realu," doplňuje.

Klenot Barcelony Lionel Messi přiznal, že před lety vážně zvažoval odchod z katalánského velkoklubu.

Albert Gea, Reuters

Hvězdný fotbalista se rozvyprávěl také o využívání videa ve fotbale. Jak se mu systém VAR v praxi zamlouvá? „Líbí se mi, jsem pro VAR," vyhlašuje. Jedním dechem ale dodává, že sporné situace jsou v utkáních i nadále. „Moc dobře se nevyužívá. Ve hře je často a pochybnosti stejně zůstávají," míní.

Řeč přišla i na současnou formu. Messi přiznal, že ještě není stoprocentně v kondici. „Mám za sebou jenom dva celé zápasy, ještě to není ono, byl jsem hodně unavený," připouští, že se teprve předvede v plné parádě. Zároveň vyvrátil tvrzení, že právě on jako největší hvězda týmu rozhoduje o tom, jaké Barcelona udělá posily a kdo naopak z klubu odejde. „To jsou jen spekulace, tak to samozřejmě není. Samozřejmě, když se věci konzultují, rád řeknu svůj názor, ale to je všechno. Nakonec rozhoduje někdo jiný," tvrdí fotbalista.

Trenér Pep Guardiola byl podle Messiho nejlepším koučem, jakého v kariéře poznal.

Dave Thompson, ČTK/AP

A co nejlepší okamžik v Messiho kariéře? Tady měl fotbalista hodně zamotanou hlavu. „Tohle je fakt těžké říct, zažil jsem hodně krásných věcí. Myslím ale, že to byla éra pod trenérem Guardiolou. To byl nejlepší trenér, jakého jsem během kariéry poznal. Hodně blízko mu je ještě Luis Enrique," dodává Argentinec, který také prozradil, že po ukončení kariéry chce žít kvůli dětem dál ve Španělsku.