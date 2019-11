Duel španělské ligy v USA nebude, vedení soutěže neuspělo u soudu

Představitelé ligy dnes uvedli, že madridský soud odmítl udělit soudní příkaz, jenž by měl donutit federaci k souhlasu. Soudní pře ligy s federací bude pokračovat i po dnešním rozhodnutí a vedení soutěže doufá, že po definitivním konci kauzy v únoru uspořádá zápas v USA v příštím kalendářním roce.

V minulé sezoně se liga neúspěšně snažila přesunout na Floridu duel Barcelony s Gironou. I tehdejší pokus zablokovala federace, které liga vyčítá, že sama pořádá v zahraničí Superpohár. Svaz oponoval, že ligový zápas je jiný případ, neboť by nepřímo ovlivnil i zbylých 18 týmů.

Vedení soutěže mělo připraveno pro Villarreal, jenž by v případě sehrání duelu v prosinci v Miami přišel o domácí utkání, kompenzační balíček. Držitelé permanentek by měli slevu 40 procent na permanentku na další sezonu, až 3000 fanoušků by mělo zadarmo vstup a cestu na odvetný zápas v Madridu a zhruba 600 příznivců by mělo zaplacenou cestu do Miami.

Liga chce uspořádat soutěžní zápas v zámoří v rámci své smlouvy na 15 let se společností Revelent, s níž se dohodla na propagaci fotbalu ve Spojených státech.