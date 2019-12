To tu ještě nebylo - Barcelona a Real před El Clásikem v jednom hotelu. Obavy z třaskavé politické situace jsou veliké

Tak to tu ještě nebylo. Fotbalové hvězdy Barcelony a madridského Realu před El Clásikem v jednom hotelu pod jednou střechou. A dokonce několik hodin, protože oba týmy mají do Princesa Sofia dorazit ve středu půlhodiny po poledni, aby na Camp Nou, kde se ostře sledované klání dvou nesmiřitelných španělských rivalů odehraje ve středu ve 20.00, vyrazily dvě hodiny před výkopem. A dokonce v autokarech, které tentokrát nebudou polepeny a popsány logy a názvy klubů.

Politická situace v Katalánsku je dál třaskavá, takže v jednu chvíli se dokonce uvažovalo, že by tradiční El Clásico bylo znovu odloženo. V říjnu už se to stalo poprvé, nyní podobné úvahy zazněly znovu.

Nakonec ale padlo rozhodnutí, že se utkání desátého kola La Ligy plánované původně na 26. října přece jen ve středu odehraje. Pochopitelně za přísných bezpečnostních opatření, které vedly k tomu, že obě mužstva budou před utkáním ubytována ve stejném hotelu vzdáleném nějakých 800 metrů od Camp Nou.

Panují totiž oprávněné obavy, že uskupení Tsunami Democtratic bojující za referendum o sebeurčení a nezávislost Katalánska, využije El Clásica k svému zviditelnění a připomenutí svých požadavků. Demonstrace, kterou Tsunami Democratic svolalo na středeční odpoledne, tyto obavy umocňuje.

Uskupení sice potvrdilo, že vyzvalo k mobilizaci v okolí Camp Nou, aby připomnělo Španělsku i celému světu výjimečnou situaci, kterou Katalánsko zažívá, zároveň však popřelo, že by chtělo zabránit tomu, aby se ligový zápas Barcelony s Realem odehrál.

„Nemíníme blokovat El Clásico, nebude se snažit zabránit hráčům obou týmů a rozhodčímu, aby se dostali na stadion," uvedlo v prohlášení určeném veřejnosti.

Pořadatelé jsou však ke slibům skeptičtí. Policie ještě víc.

Thomas Partey (vlevo) z Atlética Madrid rozhodně nehrál proti Lionelovi Messimu z Barcelony v rukavičkách.

Sergio Perez, Reuters

Změny chystají oba kluby

I proto zažité zvyklosti obou klubů vzaly za své. Fotbalisté Realu nebudou bydlet v hotelu Rey Juan Carlos, který je obvykle jejich domovem při cestách do Barcelony, Valverdeho svěřenci nebudou v Melià Sarrià, které bývá pro změnu jejich útočištěm.

A už teprve neexistuje, aby se vydávali na Campo Nou individuálně jako před jinými zápasy a dvě hodiny před výkopem se hlásili trenérovi v kabině.

Oba týmy se na přání policie ubytují v hotelu Princesa Sofia, který bude přísně střežen. Samozřejmě policií, do akce má být podle uniklých informací nasazeno i na dva tisíce pracovníků soukromých bezpečnostních agentur.

Vinicius Junior (vpravo) bojuje o míč s Marcem Rocou

Javier Barbancho, Reuters

Strach panuje nejen z toho, co se může dít kolem hotelu, ale i z cesty na stadion. I proto pojede na Camp Nou jak domácí Barcelona, tak Real v autobusech, jež nebudou nijak označeny a které bude pochopitelně doprovázet posílená policejní eskorta.

„I tak panuje strach, co se může dít. Před zápasem i v jeho průběhu, protože je dost dobře možné, že by mohlo dojít k vniknutí přívrženců hnutí Tsunami Democtratic na hrací plochu," netají se obavami policie před El Clásikem, do něhož půjdou oba rivalové z prvních dvou příček tabulky.

Barcelona španělskou ligu vede s 35 body díky skóre, které má o dva góly lepší než Real, jenž zatím posbíral rovněž 35 bodů. Sevilla na třetí místě má na kontě 31 bodů, ale má stejně jako všechny ostatní kluby odehráno o zápas víc.