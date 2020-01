Slavný kouč se vysmál Barceloně. Trénovat na Camp Nou? Nikdy, vzkázal

Trenérské angažmá snů? Nabídka z barcelonského Camp Nou, vyhrkla by bez rozpaků pěkná řádka fotbalových koučů. To však neplatí v případě slavného Argentince. Když se objevily zprávy, že by mohl jít Mauricio Pochettino trénovat Messiho a spol., nabídce se doslova vysmál. „Nikdy!" poslal do Katalánska jasný vzkaz a dalším prohlášením se nepřímo slavnému klubu vysmál.

Bývalý trenér Tottenhamu už v lednu 2018 jasně řekl, že nikdy nepovede Barcelonu nebo Arsenal, jelikož jeho srdce na Ostrovech patří Tottenhamu a ve Španělsku pak katalánskému rivalovi - Espanyolu. „Doma v Argentině jsem vyrostl s Newell's Old Boys a tak prostě nikdy nebudu trénovat jejich největšího soupeře - tým Rosario Central," vysvětloval Pochettino, že klubismus má u něj pořádný význam.

Barcelonu zrovna nešetřil, i když mu musí být jasné, že nabídka k práci by mohla mít pohádkové parametry. Pracoval by s hvězdami, odměna by byla královská. Kouč si ale stojí za svým. „Je to moje rozhodnutí. Raději pracuji na farmě v Argentině než na některých místech," rýpl si pořádně na dálku do katalánského gigantu.

A tak je pravděpodobné, že se vlády v barcelonském klubu ujme někdejší hráčská legenda Xavi (v dresu Barcy odehrál 767 utkání). Sice se bývalý vynikající hráč nechal slyšet, že by raději začal své působení až od nové sezony, nicméně podle dostupných informací současný kouč týmu Al Sad dostane v případě zájmu u svého zaměstnavatele zelenou k odchodu.

Barcelonský kouč Valverde navíc zatím nebyl odvolán a podle španělských médií nemá v úmyslu odstoupit. V klubu má smlouvu do konce sezony. Téma jeho předčasného konce v klubu ožilo poté, co Barcelona prohrála semifinále španělského Superpoháru s Atlétikem Madrid.