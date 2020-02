Umtiti pojede k poháru po vlastní ose, musí k soudu

Podle katalánského listu El Periódico musí Umtiti k soudu kvůli tomu, že má zaplatit 183.000 eur (4,6 milionu korun) za škody na pronajatém domě u Barcelony.

"Je to jeho osobní záležitost, ale každá situace má řešení. Musíme být v klidu. Je to komplikace, ale prostě přijede po soudu. Nemáme s tím problém," uvedl trenér Barcelony Quique Setién, jenž Umtitiho zařadil do týmu pro utkání v Bilbau.