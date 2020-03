Fotbalový klub z Valladolidu odmítl nabídku španělské ligy na dodávku sady testů na koronavirus pro hráče. Podle mluvčího se tak rozhodl z etických a zdravotních důvodů. Klub to oznámil den poté, co předseda španělské fotbalové federace Luis Rubiales zkritizoval kluby za preventivní testování hráčů bez zjevného důvodu v době, kdy je testů nedostatek.

"La Liga nám je nabídla, ale my je ze zdravotních a etických důvodů nepřijali. Žádný z našich hráčů nemá jakékoli symptomy a jsme přesvědčeni, že jsou tu lidé mnohem méně zámožní než my, kteří je teď potřebují víc. Ti by měli mít prioritu," uvedl v prohlášení mluvčí klubu David Espinar.

Španělsko je v Evropě po Itálii druhou nejzasaženější zemí pandemií koronaviru. Nakaženo je podle posledních statistik téměř 14 000 lidí, potvrzeno už bylo 558 úmrtí. Nařízena je celonárodní karanténa.