Sen mnoha fanoušků Dortmundu. Hvězda Barcelony v dresu Borussie

Jak jinak než fotbalem naplňovat spoustu volna, které se při pandemii koronaviru otevřelo před hráči všech úrovní. Tak to má v těchto dnech i Ansu Fati, sedmnáctiletý klenot Barcelony.

Fotografie na Instagramu podle komentářů přiměla některé fanoušky k tomu, aby popustili uzdu fantazii. Že by přišel do Vestfálska... Ansu Fati, jehož tržní hodnota je vyčíslena na 40 milionů eur, totiž umístil na síť fotografii, jak se právě v dortmundského originál-dresu s bratry náramně baví při hraní na konzoli. Jeho Barcelona zrovna měří síly s Manchesterem City.

Fati má na sobě dres soupeře, proti kterému debutoval v Lize mistrů a stal se nejmladším hráčem Barcelony v soutěži. Překonal Bojana Krkiče, kterému tento primát patřil od září 2007, kdy nastoupil proti Lyonu. Bratr-protivník má na sobě tričko Romela Lukaka z Interu, proti kterému se Ansu stal nejmladším střelcem LM. Bylo mu tehdy právě 17 let a 40 dnů. A nejmenší ze sourozenců přihlíží virtuální bitvě právě v dresu Fatiho.

„Hodně energie pro každého v těchto těžkých dnech, je čas řídit se doporučeními úřadů a zdravotnického personálu," přijímá Fati v komentáři k fotografii za své heslo koronavirové doby - zůstávat co nejvíce doma!

Kde k Sanchovu dresu přišel, je jasné. Vyměnil ho v průběhu sezony po jednom ze dvou vzájemných zápasů Ligy mistrů (0:0, 3:1).

Že je to opravdu trikot, který měl Sancho na sobě, potvrzuje rukáv s logem "Respect", připomínají německá média. Ale sen některých fandů Dortmundu asi zůstane pro tento čas nenaplněn. Fati toho v posledních zápasech mnoho neodehrál, po šanci zkusit to někde jinde se teď ale asi jen těžko bude ohlížet. Smlouvu v Barceloně má do roku 2022.