Fotbalisté Barcelony se vzdali v době pandemie 70 procent platu

Fotbalisté Barcelony se v době pandemie nového koronaviru vzdali 70 procent svých platů. Navíc přispějí na to, aby zaměstnanci klubu mohli nadále pobírat plnou mzdu. Hráči se na tom domluvili s vedením katalánského klubu tři dny poté, co první návrh na podobu škrtů nepřijali.

"Je překvapující, že přišel pokus vyvinout na nás obrovský tlak, abychom udělali něco, co bychom udělali stejně," uvedl na sociální síti kapitán Barcelony Lionel Messi. "Trvalo to tři dny pouze proto, že jsme hledali řešení, jak klubu a těm, které krize zasáhla nejvíce, co nejlépe pomoci," dodal hvězdný argentinský útočník.

Hráči lídra španělské ligy neuvedli, na jak dlouho se velké části platů vzdávají. "Klub je vděčný za to, co hráči v tak výjimečné situaci učinili," uvedla Barcelona mimo jiné v prohlášení.

Španělsko patří k nejvíce zasaženým státům nákazou COVID-19. V zemi mělo pozitivní test na koronavirus téměř 80 tisíc lidí a 7340 z nich zemřelo. Tamní liga je stejně jako naprostá většina dalších fotbalových soutěží po světě zastavena.