Messiho soukromé letadlo v problémech! Došlo na nouzové přistání

Soukromé letadlo hvězdného fotbalisty Lionela Messiho se dostalo do potíží a muselo nouzově přistát na letišti v Bruselu. Podle britského listu The Sun měl letoun v hodnotě přes 330 milionů korun závadu. Zatím nebylo zveřejněno, kdo byl na palubě.

Letadlo Lionela Messiho se dostalo do potíží.

Stroj barcelonské ikony, který byl na cestě do Tenerife na Kanárských ostrovech, přistál v 9 hodin a 18 minut na bruselském letišti Zaventem. O hodinu a půl později znovu vzlétl, nicméně během 43 minut se otočil a vrátil se zpět.

Podle dat z Flight Aware letadlo letělo do Evropy z argentinského San Carlos de Bariloche přes brazilské letiště v Recife, odkud vyrazilo na více než devítihodinovou cestu do Evropy. Po zastávce v Bruselu se však nepodařilo doletět do cílové stanice v Tenerife.

Lionel Messi's £11m private jet forced to make emergency landing at Brussels airport https://t.co/dD9wGtY5np pic.twitter.com/nkzkGGjQFX — The Sun Football ⚽ (@TheSunFootball) April 3, 2020

Messiho luxusně upravený tryskáč Gulfstream V, jehož zevnějšek zdobí ikonická desítka, byl předtím naposledy v provozu o víkendu 21. - 22. března při letu na otočku z Argentiny do Port Elizabeth v Jihoafrické republice.