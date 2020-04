Předčasná senzace? Bílý balet si nejspíš bude muset na zázračného kanonýra počkat

Zázračný teenager. Erling Haaland v závěru minulého roku přesídlil do Dortmundu z rakouského Salcburku za 20 milionů eur a v prvních jedenácti soutěžních zápasech v novém působišti nasázel 12 branek.

Proto podle některých zdrojů cena norského superstřelce narostla až na 80 milionů eur. O Haalanda se zajímají největší evropské kluby. Řada z nich přitom během aktuální koronakrize ani neví, jak vůbec zaplatit své zaměstnance...

„Není to pravdivá informace. Výstupní klauzule o Haalandově odchodu do jiného klubu za 75 milionů eur nevstoupí v platnost dříve než v létě 2021," odmítá španělský deník As, že by útočník zamířil už co nejdříve do Realu Madrid.

V Dortmundu může dozrát

Podle německého Bildu mladý Nor buď naplní smlouvu s Borussií do roku 2024, nebo klub opustí nejdříve v létě 2021.

„Dortmund je pro mě dobrý, cítím se tu jako doma," reaguje na přestupové spekulace sám Haaland.

„Musí se dále rozvíjet jako fotbalista a Dortmund je pro něj opravdu ideální místo. Nemyslím si, že by i on sám měl zájem opustit klub již toto léto," tvrdí Haalandův agent Mino Raiola. Podle španělských médií jeden z nejznámějších světových agentů Raiola inkasoval z Haalandova přestupu do Dortmundu 15 milionů eur.

Real Madrid každopádně po odchodu Cristiana Ronalda do Juventusu Turín tlačí bota právě na hrotu útoku. Proto se vedle Haalanda zaměřil také na o dva roky staršího Kyliana Mbappého. Francouz je v PSG smluvně vázán do roku 2022 a jeho hodnota na současném přestupovém trhu se odhaduje na 180 milionů eur (4,9 miliardy korun).