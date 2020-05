Bilbao a San Sebastian chtějí odehrát finále poháru s diváky

Fotbalové kluby Bilbao a San Sebastian chtějí odehrát odložené finále Španělského poháru před diváky, a to jakmile pomine hrozba koronaviru. Kluby to uvedly ve společném prohlášení. Finále mezi baskickými celky se mělo uskutečnit 18. dubna v Seville. Kvůli šíření onemocnění covid-19 bylo ale na neurčito odloženo.

Podobně jako v Itálii i ve Španělsku mohou sportovci ode dneška trénovat, společná příprava ale stále není možná. Hráči se kvůli přísným karanténním opatřením museli dosud připravovat výhradně doma.

Přerušená španělská liga by se mohla znovu rozběhnout v červnu. Šéf soutěže Javier Tebas by sezonu rád dohrál, aby minimalizoval ztráty z prodeje televizních práv. Jistě by se ale pokračovalo bez diváků. Takové finále si v Bilbau a San Sebastianu nedokážou představit a hodlají čekat.

"Předsedové obou klubů se po schůzce se šéfem Španělské fotbalové federace shodli na tom, že budou požadovat, aby se finále uskutečnilo i s diváky v pozdějším termínu, na němž se shodnou všechny tři strany," uvedly kluby v prohlášení.

Zároveň požádaly výkonný výbor Španělské fotbalové federace, aby na svém příštím zasedání 8. května pozměnil kalendář, který zaručí, že se finále poháru odehraje za účasti fanoušků.

Španělsko patří mezi země, které pandemie koronaviru zasáhla nejhůře. Počet pozitivních testů přesáhl 248 tisíc, obětí je více než 25 tisíc.