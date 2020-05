Zidane už si vybral. Uchvátí Real hvězdu Bayernu?

Po Theu Hernándezovi, který je v současnosti v AC Milán, by mohl dres slavného Realu Madrid obléknout i jeho bratr Lucas. Trenér fotbalistů Bílého baletu Zinédine Zidane totiž o francouzského obránce a mistra světa, jenž v současnosti působí v mnichovském Bayernu, velice stojí a rád by krajana v letní přestávce do španělské metropole přivedl, píše francouzský Le10Sport.