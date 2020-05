Trenér Barcelony se chce projít s trofejí z Ligy mistrů mezi krávami. Co mu vzkázal Messi?

Drsný vzkaz poslal svým parťákům z Barcelony i trenérovi během pandemie koronaviru hvězdný Lionel Messi. Španělská liga se nehraje, stejně jako Liga mistrů, Argentinec má ale jasno, co se stane až se soutěže zase rozjedou. „Pokud se opravdu hodně nezlepšíme, tak na vítězství v Lize mistrů nemáme," vyhlásil dvaatřicetiletý fotbalista s tím, že tým má sílu na to milionářskou soutěž dohrát. „Výkony z doby, než se soutěže přerušily, by v Lize mistrů nestačily," dodal.