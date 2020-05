Španělská liga chce po koronaviru začít 11. června

Fotbalová sezona ve Španělsku by se měla rozběhnout po tříměsíční pauze zaviněné koronavirem ve čtvrtek 11. června. Tento termín restartu uvedl během televizního rozhovoru ligový šéf Javier Tebas. První hrací den by bylo na programu pouze derby mezi FC Sevilla s brankářem Tomášem Vaclíkem a Betisem, hrát se bude bez diváků.

"Byl by to zápas pro celé Španělsko. Pocta pro všechny, kteří zemřeli (na koronavirus)," řekl Tebas stanici Movistar Plus. "Doufám, že tohle datum bude možné potvrdit. Chtěli bychom, aby tímto zápasem bylo sevillské derby s výkopem v deset hodin večer," uvedl.

Premiér Pedro Sánchez v sobotu oznámil, že fotbalová liga může znovu začít od 8. června. Uvedl, že Španělsko už má nejhorší za sebou a nárůst nemocných i úmrtí s covidem-19 v posledních týdnech neustále klesá. Celkem země evidovala přes 235 tisíc nakažených a více než 28.700 obětí koronaviru.

Z evropských soutěží se již rozběhly fotbalové ligy v Česku a Německu. V Itálii plánují restart na druhou polovinu června. Španělské kluby v minulém týdnu otevřely tréninková centra a vrátily se po měsících individuální domácí přípravy ke společnému tréninku v malých skupinách.

V La Lize zbývá do konce ročníku odehrát jedenáct kol. Tabulku vede Barcelona o dva body před Realem Madrid. Tebas již dříve odhadl ztráty vzniklé nucenou pauzou na miliardu eur.